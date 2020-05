Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Auffahrunfall nach Spurwechsel auf der B44

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2020, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der B44, aus Richtung Mannheim kommend, in Fahrtrichtung A650, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer wechselte mit seinem schwarzen Mercedes C-Klasse Kombi auf die rechte Fahrspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch musste ein 27-jähriger Mann aus Böhl-Iggelheim sein Fahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen und es kam zu einer Kollision mit den zwei dahinter befindlichen Fahrzeugen, die jeweils auffuhren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bezüglich des Kennzeichens oder des Fahrers bzw. der Fahrerin des schwarzen Mercedes C-Klasse Kombis an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell