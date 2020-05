Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Betrügerischer Anruf zum Nachteil einer 98-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Die Dreistigkeit der Betrüger kennt leider keine Grenzen. Am 30.04.2020 erhielt eine 98-jährige Geschädigte einen Anruf ihres angeblichen Sohnes, welcher 10 000 EUR verlangte. Wofür das Geld benötigt würde, wurde von dem Anrufer nicht mitgeteilt. Er drängte jedoch durch mehrere Kontaktaufnahmen die Geschädigte, das Geld von der Bank zu besorgen und es anschließend dann bei ihr abzuholen. Auch geäußerte Zweifel der Geschädigten, dass es sich nicht um ihren Sohn handelt, ließen den Anrufer an seiner Forderung nicht abschrecken. Nachdem sich die Geschädigte einer Bekannten anvertraute, wurde die Polizei eingeschaltet. Zu einem Schaden kam es nicht. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Anrufer laufen weiter. Bei hohen Geldforderungen und Zweifel an der Identität des Anrufes rät die Polizei, unmittelbar die Polizei zu verständigen.

