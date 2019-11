Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Schwarzenbergweg eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Vom Obergeschoss bis zum Keller wurden sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und eine Münzsammlung. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

