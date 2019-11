Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Mit 1,41 Promille zur Polizei

Freren (ots)

Weil sie eine Sachbeschädigung an ihrem Auto anzeigen wollte, war eine 57-jährige Frau am Donnerstagmittag mit ihrem Fahrzeug bei der Polizeistation Freren erschienen. Der aufnehmende Beamte stellte in der Folge deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurden beschlagnahmt. Sie wird sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

