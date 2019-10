Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht an der Bonifatiusstraße

Rheine (ots)

Am Montag (28.10.2019) wurde auf dem Lidl-Parkplatz an der Bonifatiusstraße ein Pkw beschädigt. Die Fahrzeugführerin stellte ihren Opel gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen halb zehn zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Auto beschädigt war. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384214, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell