Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Vorsicht vor sogenannten "Dachhaien"

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 28.04.2020 kam es in Ludwigshafen - Gartenstadt zu einer Nötigung einer 70-jährigen aus Ludwigshafen. Demnach stellten sich gegen 13:40 Uhr zwei britische Staatsangehörige unangekündigt als Dacharbeiter bei der Frau vor und gaben an, dass dringende Reparaturen an ihrem Hausdach fällig seien und nötigten der Frau durch ihr aufdringliches Verhalten 300 EUR ab. Die Polizei rät bei unangekündigt erscheinenden Handwerkern: Unterschreiben Sie keine Verträge - lassen Sie sich schriftlich ein Angebot machen, verständigen Sie bei weiteren Zweifel die Polizei.

