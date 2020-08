Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht; Renningen: Unfallflucht (2), Flächenbrand

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß in der Pforzheimer Straße in Leonberg geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Renningen: Verbale Streitigkeiten enden mit Unfallflucht

Am Samstag gegen 13.00 Uhr gerieten an einer Tankstelle in der Leonberger Straße in Renningen zwei Verkehrsteilnehmer in einen verbalen Streit. Hintergrund des Streits war das möglicherweise falsche Einfahren eines VW-Fahrers auf das Tankstellengelände. Dieser wurde von seinem Gegenüber im Zuge der Auseinandersetzung auch beleidigt. Beim Wegfahren blieb der bislang Unbekannte, der vermutlich mit einem BMW mit Stuttgarter Kennzeichen (S-) unterwegs war, mit seinem linken Außenspiegel sowie seiner linken Fahrzeugseite an der Fahrertüre des VW hängen. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Renningen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr wurde ein Stück Leitplanke an der Bundesstraße 295 auf Gemarkung Renningen kurz vor der Abfahrt in die Leonberger Straße von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Vermutlich war der Unbekannte aus Richtung Leonberg kommend auf der B 295 unterwegs. Der verursachende Fahrzeuglenker fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Renningen: Flächenbrand

Am Sonntagvormittag kam es parallel zu Bundesstraße 295 auf Höhe Renningen, im Bereich des Maisgrabens zu einem kleineren Flächenbrand. Ein Zeuge hatte gegen 11.40 beobachtet, wie zwei etwa zwölfjährige Buben in ein Gebüsch verschwanden. Kurz darauf kamen sie wieder heraus und machten sich schlagartig zu Fuß über die Felder grob in Richtung Leonberg davon. Anschließend begann das Gebüsch auf einer zwei mal zwei Meter großen Fläche zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr befand sich mit zehn Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten die Flammen zügig löschen. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Zu den beiden Jungen ist weiterhin lediglich bekannt, dass einer einen weißen Helm trug und ein schwarz-rotes Fahrrad mitführte. Eine polizeiliche Fahndung verlief ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um weitere Hinweise.

