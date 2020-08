Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht; Marbach am Neckar: Kennzeichen und nicht zugelassenen Ford gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Tamm: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntag gegen 14.10 Uhr in der Goethestraße in Tamm sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, noch Zeugen. Eine Zeugin vernahm zunächst einen Schlag und stellte dann fest, dass ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen abgestellten Fiat beim Vorbeifahren beschädigt hatte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes jedoch fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Marbach am Neckar: Kennzeichen und nicht zugelassenen Ford gestohlen

Zwischen Samstag 16.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Max-Eyth-Straße in Marbach am Neckar zu. Mutmaßlich handelt es sich um dieseleben Unbekannten, die zunächst die Kennzeichen eines Seat stahlen, der auf dem Betriebsgelände einer Firma abgestellt war. Anschließend betraten die Diebe das Gelände eines benachbarten Autohauses und entwendeten einen zum Verkauf stehenden, nicht zugelassenen, weißen Ford Transit. Vermutlich brachten die Täter die gestohlenen Kennzeichen an dem Ford an, um nicht aufzufallen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

