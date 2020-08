Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: versuchter Diebstahl; Hildrizhausen: Verstoß Waffengesetz, Motorradunfall;

Sindelfingen: versuchter Diebstahl

Am Samstag gegen 22.50 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Sindelfingen einen Mann, wie er sich auf der Fahrerseite eines Renault-Transporters, der auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen stand, zu schaffen machte. Als der 49-jährige Tatverdächtige die sich nähernde Polizeistreife registrierte, trat er unvermittelt die Flucht zu Fuß an. Er konnte eingeholt und vorläufig festgenommen werde. Eine plausible Erklärung seines Tuns konnte er nicht abgeben. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

Hildrizhausen: Verstoß Waffengesetz

Nachdem ein 78-jähriger Mann am Sonntag gegen 15.40 Uhr eine verdächtige Wahrnehmung im Nord-Osten von Hildrizhausen mitgeteilt hatte, wurde diese im Anschluss von einer Streifenwagenbesatzung überprüft. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass alles seine Richtigkeit hatte. Weitere Zeugen gaben an, dass der 78-Jährige zuvor mutmaßlich alkoholisiert mit einer Schusswaffe auf seinem Balkon hantiert und mehrere Personen bedroht habe. Hierauf nahmen die Beamten Kontakt zu dem Tatverdächtigen auf, der zugab eine Schreckschusswaffe zu besitzen. Daraufhin wurde die Wohnung mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsucht. Hierbei wurde eine Schreckschusswaffe, eine scharfe Schusswaffe, Munition sowie ein Schild der Forstverwaltung aufgefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen illegalem Besitz einer Schusswaffe, wegen Bedrohung sowie wegen Fundunterschlagung.

Hildrizhausen: Zwei Leichtverletzte bei Motorradunfall aufgrund verlorener Ladung

Am Freitag geriet gegen 19.00 Uhr in Hildrizhausen ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Ehninger Straße im Einmündungsbereich zur Herrenberger Straße aufgrund zahlreicher Getreidekörner auf der Fahrbahn ins Rutschen. Er konnte einen Sturz nicht mehr verhindern, sodass der Fahrer und sein Sozuis leicht verletzt wurden. Vermutlich hat ein landwirtschaftliches Fahrzeug die Getreidekörner aufgrund ungenügender Ladungssicherung verloren. Die Fahrbahn musste durch die Freiwillige Feuerwehr Hildrizhausen gereinigt werden. Das Polizeirevier Böblingen hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07031 13-2500 entgegengenommen.

