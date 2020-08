POL-LB: Gerlingen: 17-Jähriger leistet Widerstand; Bietigheim-Bissingen: 32-Jähriger leistet Widerstand

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gerlingen: 17-Jähriger leistet Widerstand

Ein 17-Jähriger muss mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen, nachdem er am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, in Gerlingen vorläufig festgenommen werden sollte. Vorausgegangen war ein Hinweis eines Zeugen, dass sich eine Jugendgruppe an der U-Bahnhaltestelle "Siedlung" aufhalten und es zu Sachbeschädigungen kommen würde. Als die Beamten des Polizeireviers Ditzingen eintrafen, befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Allerdings bemerkten sie eine Gruppe mutmaßlich Jugendlicher in der Benzstraße. Als die Polizisten mit einer Personenkontrolle begannen, ergriffen zwei Jugendliche die Flucht. Zwei Polizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten die jungen Männer auf, stehen zu bleiben. Ein 17-Jähriger ignorierte dies jedoch und rannte in Richtung der U-Bahnhaltestelle. Im weiteren Verlauf konnte der Flüchtende eingeholt werden. Beim Versuch ihn zu stoppen, stürzte einer der Polizisten mit dem Jugendlichen zu Boden. Am Boden entstand zunächst ein Gerangel. Mit Hilfe eines weiteren Polizisten erfolgte die vorläufige Festnahme des 17-Jährigen. Dies führte dazu, dass sich umstehende weitere Jugendliche mit dem 17-Jährigen solidarisierten. Sie bedrängten die eingesetzten Polizeibeamten und gingen sie verbal an. Ein Video der Maßnahmen, das ein 20-Jähriger mit einem Handy aufgenommen hatte, wurde vor Ort wieder gelöscht. Als der 17-Jährige zum Streifenwagen gebracht wurde, begann er sich vehement gegen die Maßnahme zu sperren, so dass die Durchsetzung nur unter der Anwendung von unmittelbarem Zwang möglich war. Währenddessen flog ein noch unbekannter Gegenstand in Richtung der Polizisten, der letztlich den Tankdeckel des Streifenwagens traf und diesen beschädigte. Im Streifenwagen randalierte der 17-Jährige. Er trat gegen Sitze und Scheiben und spuckte umher. Darüber hinaus beleidigte er die Beamten auf üble Art und Weise. Da der Jugendliche über Schmerzen klagte, wurde er im weiteren Verlauf durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt. Durch den Widerstand erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Bietigheim-Bissingen: 32-Jähirger leistet Widerstand

Mit einem äußerst aggressiven 32-Jährigen bekam es eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Montagmorgen am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen zu tun. Die Beamten führten gegen 01.45 Uhr Ermittlungen am Bahnhof durch und wollten in Zuge dessen eine Gaststätte aufsuchen. Diese war jedoch bereits geschlossen. Als sie sich zum Gehen wandten, kam ihnen ein 32 Jahre alter Mann entgegen, der sie mit seinem Handy filmte und den Grund des Einsatzes wissen wollte. Auf Aufforderung seitens der Beamten das Filmen einzustellen und einer damit einhergehenden mehrere Minuten andauernde Diskussion, sollte er kontrolliert werden. Außerdem wurde er angehalten, die gemachten Aufnahmen zu löschen. Schließlich gab er vor, einen Ausweis aus seinem Geldbeutel holen zu wollen. Plötzlich und mit dem Hinweis, dass er die Bilder mit seinem Handy gerade in Echtzeit in das Internet übertragen würde, rannte der 32-Jährige in Richtung der Borsigstraße davon. Im weiteren Verlauf lief er, trotz Aufforderung stehen zu bleiben, auf die Bahnhofstraße, auf der noch Fahrzeugverkehr herrschte. Im Bereich einer Firmeneinfahrt konnte ein 33-jähriger Polizist den Mann zu Boden bringen. Hierbei erlitt der Mann eine leichte Verletzung. Im Anschluss wehrte er sich heftigst gegen seine vorläufige Festnahme. Er versuchte mehrfach zu fliehen und schrie laut umher. Schlussendlich gelang es mit Hilfe weiterer unterstützender Polizeistreifen dem 32-Jährigen Handschließen anzulegen und ihn zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu bringen. Der 33 Jahre alte Polizist erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde in der Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Dort randalierte er und beschädigte eine Tür. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Das Handy des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen hinsichtlich etwaiger Handyaufnahmen oder eines Livestreams dauern an. Der Mann konnte die Gewahrsamseinrichtung am Morgen verlassen. Er wird sich unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

