Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus; Ditzingen: Unfallflucht; Kirchheim am Neckar: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro bei Wohnungseinbruch erbeutet

Vermutlich über eine Terrassentür hat sich ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 16.45 Uhr und 23.00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Frimleystraße in Bietigheim-Bissingen verschafft. Der Täter hat aus verschiedenen Zimmern Bargeld, Schmuck sowie Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Täterhinweise und sachdienliche Informationen nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Ditzingen-Hirschlanden: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Im Verlauf des Sonntags, zwischen 01.30 Uhr und 16.30 Uhr, wurde ein in der Glemsgaustraße in Hirschlanden ordnungsgemäß geparkte Audi von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift. Am Audi ist dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Kirchheim am Neckar: Eine Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Sonntag gegen 17.35 Uhr wollte ein 23-jähriger Seat-Fahrer vom sogenannten Ewigkeitssträßle (Landessstraße 2254) nach links in die Bundesstraße 27 einbiegen und missachtete dabei vermutlich die Vorfahrt einer auf der B 27 aus Richtung Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) kommenden 37-jährigen Mercedes-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell