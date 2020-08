Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: POL-LB: Bundesautobahn 8, Gemarkung Stuttgart-Vaihingen: Abkommen von der Fahrbahn mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg Am Sonntag, gegen 05:55 Uhr kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Daimler befuhr zuvor die BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Stuttgart und Stuttgart-Möhringen auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. In der Folgezeit kam der Lenker aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts, wo er die Zugmaschine eines Lkw touchierte. Danach schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und schlug anschließend zweimal in den Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand ein. Danach kam das völlig beschädigte Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beim Unfallhergang verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Daimler musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an diesem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10000.- Euro. Die Schadenshöhe am Lkw wurde auf etwa 4000.- Euro geschätzt. Auf eine Summe von circa 1500.- Euro beläuft sich der Sachschaden an den Schutzplanken. Neben zwei Fahrzeugen der zuständigen Autobahnpolizei, waren noch ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Feuerwehr Stuttgart mit drei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort. Während der Unfallaufnahme waren der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen blockiert. Zur Fahrbahnreinigung musste die örtliche Autobahnmeisterei hinzugezogen werden.

