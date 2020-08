Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gestürzter Radfahrer in Sindelfingen Darmsheim

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann in Sindelfingen/Darmsheim mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Dagersheimer Straße in Fahrtrichtung Widdumstraße. Auf Höhe der dortigen Metzgerei versuchte der 33 Jährige rechts an drei dort aufgestellten Blumenkübeln vorbeizufahren. Hierbei kam der 33-jährige vom Gehweg ab und stürzte. Dabei prallte er mit seinem Kopf gegen einen der Betonblumenkübel. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.-Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen werden. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm.

