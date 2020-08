Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand in Sindelfingen- Darmsheim

10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes vom Samstagvormittag in Sindelfingen -Darmsheim. Vermutlich bei Bauarbeiten an der Fassade eines Einfamilienhauses geriet diese in Brand und verursachte den genannten Schaden. Der Brand konnte von den anwesenden Arbeitern selbstständig gelöscht werden. Die Anwohner des Gebäudes konnten rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit 4 Fahrzeugen, 22 Mann im Einsatz. Ebenfalls vor Ort die Polizei mit 1 Streifenwagenbesatzung und das DRK mit 4 Fahrzeugen und 8 Mann.

