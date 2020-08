Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81/A8, Kreuz Stuttgart: Motorradfahrer gerät ins Schlingern und stürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 34-jähriger mit seinem Motorrad der Marke Yamaha das Autobahnkreuz Stuttgart aus Richtung Singen kommend. In der Überleitung der A81 auf die A8 in Richtung Karlsruhe kam das Motorrad aus unklarer Ursache ins Schlingern. Aufgrund dessen stürzte der Fahrer und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Während der Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde, musste das Motorrad von einem Abschleppdienst aufgeladen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Die Feuerwehr Stuttgart war mit 1 Fahrzeug und 4 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt.

