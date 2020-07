Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Dreistündige Geschwindigkeitskontrolle auf der B 431

Bad Segeberg (ots)

Am 20.07.2020, ab 10:45 Uhr haben Beamte vom Polizeirevier Elmshorn im Kreuzungsbereich der B 431 / Westerstraße mit einem Laser-Messgerät die Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs stadtauswärts gemessen. In der knapp dreistündigen Kontrollzeit wurden 25 Verstöße festgestellt. Mit dem Höchstwert von 82 km/h war ein 53jähriger VW Passat-Fahrer aus dem Wedeler Umland unterwegs und muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, einen Eintrag ins Fahreignungsregister und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer legte den Beamten bei der Kontrolle einen totalgefälschten Führerschein vor.

