Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 24-Jährige Frau durch Jugendliche schwer verletzt; Remseck am Neckar: Gefährliche Körperverletzung nach Streit ums Parken

Ludwigsburg (ots)

Asperg: 24-Jährige Frau durch Jugendliche schwer verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Asperg gegen noch unbekannte Mitglieder einer etwa 10 bis 12-köpfigen Gruppe Jugendlicher, die sich am Freitagabend auf den "Asperger Buckel" an der Südlichen Alleenstraße aufgehalten haben. Dort wurden sie von einem 23-Jährigen und seiner 24-jährigen Begleiterin angesprochen. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch und die Gruppe verließ den Ort, um kurze Zeit später zurückzukehren. Einer aus der Gruppe versetzte der 24-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und trat sie, während der 23-Jährige von einem weiteren Jugendlichen niedergeschlagen und getreten wurde. Nach dem Angriff flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung. Nachdem es den beiden Opfern zunächst den Umständen entsprechend gut ging, war der 23-Jährige kurz darauf plötzlich nicht mehr ansprechbar. Er wurde vom sofort verständigten Rettungsdienst mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Personen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Remseck am Neckar: Gefährliche Körperverletzung nach Streit ums Parken

Aus einem Streit ums Parken entwickelte sich am Freitag gegen 17:25 Uhr in der Columbusstraße in Pattonville eine handfeste Auseinandersetzung. Ein 67-jähriger Anwohner hatte eine 45-Jährigen auf sein falsches Parken angesprochen und es entwickelte sich ein Streitgespräch, in das sich ein 49-jähriger Bekannter des Autofahrers einmischte. Dessen 16-jährigen Sohn ging auf den 67-jährigen los und schlug ihn zu Boden, wo er dann von dem Jugendlichen und dem 49-Jährigen getreten wurde. Die Tatverdächtigen entfernten sich anschließend und ließen den 67-Jährigen zurück. Nachdem die Polizei verständigt worden war und die Beteiligten ermittelt hatte, wurden der 67-Jährige und der leicht verletzte 49-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell