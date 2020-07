Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nachtrag zur Pressemeldung "Serie von Sachbeschädigungen - Scheiben von Bushaltestellen zerstört": Zahl steigt auf 13, keine Hinweise auf Schüsse

Schwerte (ots)

Die Zahl der Bushaltestellen, die in Schwerte in der Nacht von Freitag (17.07.2020) auf Samstag (18.07.2020) von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden sind, hat sich im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen von 10 auf 13 erhöht. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wurden die Glasscheiben eingeschlagen und nicht - wie in sozialen Netzwerken kommuniziert - durch Schüsse zerstört.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die beobachtet haben, wer die Glasscheiben an den Bushaltestellen im Bereich der Kirchstraße, Letmather Straße, Reichshofstraße, Hagener Straße, Schützenstraße, des Holzener Wegs und Groven Wiese zerstört hat. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell