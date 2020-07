Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Motorradfahrer schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Am 18.07.2020 (Sa.), gegen 14.40 Uhr, befuhr eine 30jährige Fahrzeugführerin aus Düsseldorf die Nordstraße in Holzwickede in Fahrtrichtung Holzwickede-Zentrum. In Höhe der Zufahrten zur Bundesstraße 1 musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 57jährige Kradfahrer aus Holzwickede zu spät, sodass er mit dem Fahrzeug der vor ihm fahrenden 30jährigen Düsseldorferin kollidierte. Der 57jährige Kradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

