Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek: Unbekannte entwenden hochwertigen Mercedes-AMG; die Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Bisher noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar in Halstenbek einen Mercedes Benz-AMG GLC Coupé 63 S mit einem Zeitwert von zirka 80000 Euro.

Nachdem der Fahrzeughalter sein Fahrzeug am Sonntag gegen 19:30 Uhr am Tatort in der Straße Am Bahndamm abstellte, konnte er am Montagmorgen um 09:30 Uhr nur noch das Fehlen des schwarzen Wagens feststellen.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass das Fahrzeug gegen 20:45 Uhr entwendet und nach der Tat eventuell mit polnischen Kennzeichenschildern ausgestattet wurde. Zuvor waren an dem Auto Pinneberger Kennzeichen montiert.

Zudem gehen die Beamten Hinweisen nach, wonach es sich bei den Tätern um mindestens 2 Männer handeln soll.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 04101 / 2020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell