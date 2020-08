Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Trickdiebstahl vor Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr ist ein 74-jähriger Mann auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Schwieberdinger Straße einer unbekannten Trickdiebin aufgesessen. Er kam von Einkaufen zurück und hatte sich gerade in sein Auto gesetzt, als ihn die etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau ansprach und um eine Geldspende bat. Dieser Bitte kam er nach und händigte ihr zwei Fünf-Euro-Scheine aus, von denen die Frau ihm aber einen wieder zurückgab. Dabei beugte sie sich ins Fahrzeug des 74-Jährigen und konnte aus dessen Geldbeutel unbemerkt mehrere hundert Euro stehlen. Die Frau war ca. 160 cm groß und schlank, hatte schwarze, schulterlange glatte Haare und trug eine schwarze Bluse. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell