Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher stehlen Modelleisenbahn

Hagen (ots)

An Montag, 29.06.2020, ging ein 58-Jähriger in seinen Keller. Dort erwartete ihn eine unangenehme Überraschung. Das Vorhängeschloss, mit welchem die Kellertür gesichert war, wurde offenbar von Unbekannten durchgekniffen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Samstag, 27.06.2020, 12:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, Zugang zum Haus. Aus der Parzelle des Hageners in der Grazer Straße entwendeten sie ein digitales Steuergerät für Modellzüge, sowie fünf passende Lokomotiven. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt jetzt: Wer hat im Tatzeitraum ausfällige Personen beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Bitte rufen Sie in diesem Fall die 02331 986 2066 an. (sh)

