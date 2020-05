Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (155/2020) Orange Kawasaki in Göttingen gestohlen - Rund 5.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße Nacht zum 1. Mai 2020

GÖTTINGEN (jk) - Motorraddiebe haben in der Nacht zum 1. Mai (Freitag) in Göttingen eine leuchtend orangefarbene Kawasaki gestohlen. Das auffallende Gefährt mit MS-Kennzeichen (Münster/Nordrhein-Westfalen) und Totenkopfemblem auf dem Tank verschwand vom rückwärtigen Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Hannoverschen Straße. Sein Zeitwert soll rund 5.000 Euro betragen. Nach ersten Informationen wollen Anwohner in der Tatnacht gegen 01.30 Uhr Stimmen und auch Motorgeräusche im Bereich des Hinterhofes gehört haben. Weiteres ist zurzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

