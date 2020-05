Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (154/2020) Unbekannte stehlen Motorboot und Anhänger von Firmengelände in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Northeimer Straße Nacht zu Donnerstag, 30.April 2020

DUDERSTADT (jk) - Von Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Northeimer Straße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (30.04.20) ein weißes Motorboot gestohlen. Es befand sich auf einem dazugehörigen PKW-Anhänger. Der Gesamtwert wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe gibt es aktuell nicht. Es wird vermutet, dass sie den Hänger incl. Boot an ein Fahrzeug hängten und dann unbemerkt damit davonfuhren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell