Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (152/2020) Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg Mittwoch, 29. April 2020, gegen 13.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Ein vermutlich erheblich alkoholisierter Autofahrer hatte am Mittwoch (29.04.2020) gegen 13.10 Uhr im Nikolausberger Weg in Göttingen einen Unfall verursacht.

Der 29-Jährige aus der Gemeinde Gleichen war mit seinem VW Golf in Richtung Innenstadt unterwegs, als er kurz hinter dem Abzweig Am Klausberge nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet der Golf nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei frontal gegen den entgegenkommenden Renault Megane einer 41 Jahre alten Frau aus Duderstadt. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell