Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (149/2020) Einbrüche in Einfamilienhäuser in Oberode

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Oberode, Gansacker und Sattelbogen in der Zeit zwischen Samstag, 25. April 2020, gegen 12.00 Uhr und Dienstag, 28. April 2020, gegen 17.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten Unbekannte in das Innere eines unbewohnten Einfamilienhauses im Hann. Mündener Ortsteil Oberode. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmittag (25.04.2020) und Dienstagabend (28.04.2020). Ob etwas aus dem in Haus in der Straße Gansacker gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Die Schadenshöhe ist zurzeit unbekannt.

Ebenfalls durch ein Fenster haben sich Einbrecher in der Straße Sattelbogen am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 07.55 Uhr 08.35 Uhr und durchsuchten das Haus nach geeignetem Diebesgut. Ersten Informationen zufolge stahlen die Eindringlinge Bargeld und einen Laptop. Ob weitere Wertsachen oder Gegenstände fehlen, ist noch offen. Die Schadenshöhe kann auch hier noch nicht beziffert werden.

Die Ermittler schließen einen Tatzusammenhang nicht aus.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell