POL-GÖ: (148/2020) Einbrecher dringen in Hotel in Göttinger Innenstadt ein - Geld gestohlen

Göttingen, Jüdenstraße Zwischen dem 24. und 27. April 2020

GÖTTINGEN (jk) - Aus einem zurzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Hotel in der Göttinger Jüdenstraße haben unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende (24. bis 27.04.20) Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Nach derzeitigen Ermittlungen drangen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in den Betrieb ein und brachen anschließend im Innern mehrere Türen auf. Mit dem dabei entdeckten Geld entkamen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Ein weiterer Einbruch in ein ebenfalls zurzeit ruhendes Hotel an der Kasseler Landstraße schlug am Wochenende fehl. In der Nacht zu Samstag waren Unbekannte zunächst auf noch ungeklärte Weise ins Foyer gelangt und hatten dann versucht, die Tür zum Büro aufzubrechen. Dabei lösten die Eindringlinge vermutlich den Alarm aus. Sie flüchteten ohne Beute.

