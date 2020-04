Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (146/2020) Brand in einem Supermarkt in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Göttinger Straße Donnerstag, 23. April 2020, gegen 16.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am Donnerstagnachmittag (23.04.2020) kam es zu einem Brand in einer Aldi-Filiale in der Göttinger Straße in Hann. Münden.

Eine Mitarbeiterin hörte gegen 16.55 Uhr erst Knallgeräusche aus dem Heizungsraum, kurz darauf stellte sie eine Brandentwicklung fest. Die sich zu diesem Zeitpunkt im Supermarkt befindlichen Mitarbeiter und Kunden konnten das Gebäude selbständig verlassen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen.

Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die diesbezüglichen Ermittlungen der Polizei Hann. Münden dauern an.

