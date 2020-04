Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (150/2020) 50-Jähriger Autofahrer mit vermutlich über drei Promille am Steuer erwischt

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Dienstag, 28. April 2020, gegen 15.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Göttinger Ortsteil hat die Polizei am Dienstagnachmittag (28.04.20) einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der vermutlich mit über drei Promille am Steuer saß. Der 50-Jährige ging der Streife gegen 15.20 Uhr bei einer sog. allgemeinen Verkehrskontrolle ins Netz. Im Rahmen der Überprüfung wurden die Beamten auf Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes aufmerksam. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Dem Autofahrer aus dem Raum Göttingen wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

