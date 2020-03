Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gleitschirmflieger stürzt in einen Baum ab

Schoden (ots)

Glück im Unglück hatte ein 62-jähriger Gleitschirmflieger aus der Gemeinde Weiskirchen. Der 62-Jährige Mann war am Samstag, gegen 17.00 Uhr, mit seinem Gleitschirm vom Gleitschirmstartplatz Schoden gestartet. Kurze Zeit nach dem Start stürzte der Gleitschirmflieger wegen eines Flugfehles in einen Baum ab und blieb in etwa 5 Meter Höhe in der Baumkrone hängen. Durch hinzugerufene Rettungskräfte konnte er aus seinen misslichen Lage befreit werden. Der Mann hatte sehr viel Glück und blieb bis auf geringe Blessuren unverletzt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Saarburg, zwei Rettungswagen der Feuerwehr Trier bzw. des DRK Saarburg, die Feuerwehr Schoden und Rettungskräfte der Höhenrettung der VG Saarburg-Kell.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-0155-0

pisaarburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell