Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Trier (ots)

Am Freitag, dem 06.03.2020, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde ein dunkelgrauer Audi A3, der in Trier-Biewer, vor dem Haus Talstraße 18, geparkt war, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher, der allem Anschein nach mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen war, hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Da die Unfallstelle unmittelbar vor einer Engstelle liegt, geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges nach rechts eingeschert war, bevor er an dem parkenden Audi vorbei war und dadurch den Schaden verursacht hat. Hinweise auf den Unfallverursacher erhofft sich die Polizei daher insbesondere von dem/der entgegenkommenden Fahrer(in). Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich (Tel. 06502/9157-0)

