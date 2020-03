Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem leerstehenden Haus

Morbach (ots)

In der Bahnhofstraße in Morbach wurden die Eingangstür und ein Fenster im Erdgeschoss eines leerstehenden Hauses, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Das Haus befindet sich zwischen der Erbachstraße und der Industriestraße. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Da sich der Tatzeitraum nicht näher eingrenzen lässt bittet die Polizei Morbach die Bevölkerung um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen seit dem Dezember 2019. Hat jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Hauses gesehen?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



