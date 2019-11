Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rietberg

Gütersloh (ots)

- Rietberg (AW)- Am 24.11.2019, gegen 3:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Rietberg die Delbrücker Straße aus Richtung Rietberg kommend in Fahrtrichtung B 64. Auf Höhe der Einmündung Industriestraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam nach ca. 150 m im angrenzenden Graben zum stehen. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Seine körperliche Verfassung ist stabil, jedoch besteht immer noch Lebensgefahr.

Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell