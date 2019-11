Polizei Gütersloh

POL-GT: Personelle Veränderungen auf der Pressestelle

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Seit Montag ist Polizeihauptkommissar Mark Kohnert neben Polizeioberkommissarin Katharina Felsch Sprecher und Ansprechpartner für die Medien.

Der 44-jährige Gütersloher Polizeihauptkommissar ist seit 1997 bei der Polizei Gütersloh, wohnt mit seiner Familie in Gütersloh und kennt damit den Kreis bestens. Die meiste Zeit war er in der Direktion Kriminalität eingesetzt. Unter anderem war er als Sachbearbeiter im Kriminalkommissariat tätig, aber auch in verschiedenen Ermittlungskommissionen und als ziviler Fahnder.

Nachdem PHK Kohnert während seiner Ausbildung und einer anschließenden kurzen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Köln noch "grün" trug, trägt er seit Anfang der Woche nach 22 Jahren Uniform. Jetzt sogar in blau.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell