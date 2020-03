Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher auf dem EKZ-Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, 06.03.2020 kam es zw. 15:40-15:50 Uhr auf dem Rewe/EKZ Parkplatz in der Vollmersbachstraße 63 in 55743 Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Die Geschädigte stellte bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, einem grauen Dacia Duster, eine Beschädigung an der vorderen rechten Stoßstangenseite fest. Der Unfallverursacher hat das Fahrzeug vermutlich beim Ausfahren aus der Parklücke touchiert und sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

