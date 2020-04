Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (151/2020) Unfall in der Göttinger Innenstadt - Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Zindelstraße Mittwoch, 29. April 2020, gegen 11.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall in der Göttinger Innenstadt ist am Mittwochmittag (29.04.20) gegen 11.55 Uhr eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurde die 67 Jahre alte Frau aus Göttingen beim Überqueren der Zindelstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle aus bislang noch nicht genau geklärter Ursache von einem in Richtung Groner Straße fahrenden Radfahrer erfasst. Der 54-jährige Göttinger soll noch versucht haben, der Frau auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Beide stürzten schließlich auf die Straße. Dabei wurde die 67-jährige Frau am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

