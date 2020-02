Polizei Bonn

POL-BN: Bonner-City: 39-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Donnerstag (27.02.2020) nahmen Polizeibeamte der Wache GABI in einem Geschäft auf der Straße Marktbrücke in der Bonner City einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest: Der 39-jährige Mann war gegen 17:40 Uhr von Mitarbeitern des Ladens beobachtet wurden, wie er zwei Portemonnaies einsteckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Überprüfung des Mannes durch die hinzugerufenen Polizeibeamten, stellte sich heraus, dass der Verdächtige ohne festen Wohnsitz ist. Außerdem fanden die Beamten im Rucksack des Mannes eine noch mit Etiketten versehene Damenjeans, die er mutmaßlich ebenfalls gestohlen hatte. Der 39-Jährige, der der Polizei wegen gleicher Delikte bereits bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Der Mann wird am heutigen Tag auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einen Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell