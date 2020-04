Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (153/2020) Weiterer Einbruch in Wohnhaus in Oberode - Polizei geht von Tatzusammenhang aus

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Oberode, Gansacker Donnerstag, 30. April 2020, zwischen 00.30 und 04.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Nur wenige Tage nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Oberode bei Hann. Münden (siehe dazu unsere Pressemitteilung Nr. 149 vom 29.04.20), hat sich in dem Ort eine weitere Tat ereignet. Die Polizei geht aufgrund der räumlichen und auch zeitlichen Nähe sowie der Begehungsweise von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise auf die unbekannten Einbrecher gibt es aber derzeit noch nicht. Am Donnerstagnachmittag (30.04.20) waren Ermittler in dem Ort unterwegs, verteilten Flyer und führten Anwohnerbefragungen durch.

Von der aktuellen Tat war erneut ein Einfamilienhaus im Gansacker betroffen. Nach derzeitigem Stand drangen Unbekannte Donnerstagnacht vermutlich in der Zeit zwischen 00.30 und 04.30 Uhr nach Einschlagen einer Fensterscheibe in das Haus ein und durchsuchten anschließend vom Keller bis zum Dachgeschoss alle Zimmer. Ersten Informationen zufolge, wurde vermutlich Modeschmuck erbeutet. Angaben über weiteres mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die weiteren Ermittlungen zur Einbruchserie übernommen. Anwohner oder auch sonstige Zeugen, die in den zurückliegenden Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Oberode beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen oder unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden. Hinweise werden bei beiden Dienststellen rund um die Uhr entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell