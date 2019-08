Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.08.2019. Täter brachen in Peine in drei Kindertagesstätten ein.

Salzgitter (ots)

Peine, Vöhrum, Falkenberger Straße, 15.08.2019, 13:30 Uhr-16.08.2019, 06:55 Uhr.

Peine, Margaretenstraße, 15.08.2019, 18:30 Uhr-16.08.2019, 06:45 Uhr.

Peine, Hölderlinstraße, 15.08.2019, 19:00 Uhr-16.08.2019, 06:50 Uhr.

In Peine kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in Kindertagesstätten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter jeweils Zugangsfenster auf und konnten nunmehr die Einrichtungen betreten. In den Räumen durchsuchten die Täter zahlreiche Behältnisse. Die Polizei ermittelt, ob es auch zu einem Diebstahl kam. Derzeit ist ein Schaden von mindestens 2.300 Euro entstanden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Peine nach Zeugen. Falls Ihnen im Tatzeitraum oder auch davor verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell