Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 31-Jährige alkoholisiert mit Peugeot unterwegs; Polizeibeamte, Rettungssanitäter und Ärzte nach Schlägerei beleidigt und bedroht; Waldenbuch: Polizeibeamte beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 31-Jährige alkoholisiert mit Peugeot unterwegs

Eine 31-Jährige ist verdächtig am Sonntag zwischen 5:30 Uhr und 6:00 Uhr einen Peugeot alkoholisiert gesteuert und in der Hohentwielstraße in Böblingen beim Einparken ein anderes Auto beschädigt zu haben. Nach dem Unfall ließ die Frau den Peugeot etwa 50 Meter weiter stehen. Als Polizeibeamte das Fahrzeug überprüften, stellten sie übereinstimmende Unfallschäden fest. Außerdem war der Wagen unverschlossen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die 31-Jährige an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung. Aufgrund einer richterlichen Anordnung wurde die Wohnung der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Polizisten den Fahrzeugschlüssel. Die 31-Jährige musste sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Hierbei räumte sie ein den Peugeot gesteuert zu haben.

Waldenbuch: Polizeibeamte beleidigt

Am Samstag meldete ein Anrufer gegen 16:25 Uhr, dass ein stark alkoholisierter Mann mit nacktem Oberkörper in Waldenbuch in der Marktstraße mit einem Aufsitzrasenmäher herumfahren würde. Vor Ort konnten Polizeibeamte nur noch den auf dem Gehweg abgestellten Rasenmäher feststellen. Im Außenbereich einer Gaststätte gegenüber hielten sich zwei augenscheinlich alkoholisierte Personen auf. Als die Beamten die 40 und 31 Jahre alten Männer kontrollierten, verhielten sie sich unkooperativ und aggressiv. Der 31-Jährige räumte hierbei ein, dass ihm der Rasenmäher gehören würde. Bei der Kontrolle beleidigten die beiden auch die Beamten. Da der 31-Jährige die Amtshandlungen fortwährend durch sein Verhalten störte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Nachdem er diesem nicht nachkam, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Verhaltens und seiner Äußerungen bei einer anschließenden medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus, brachten ihn die Polizisten danach in eine psychiatrische Einrichtung. Dort beleidigte er die Beamten erneut.

Böblingen: Polizeibeamte, Rettungssanitäter und Ärzte nach Schlägerei am Unteren See beleidigt und bedroht

Nachdem am Samstag gegen 20:00 Uhr eine Schlägerei mit einer verletzten Person am Unteren See in der Herrenberger Straße in Böblingen gemeldet worden war, fanden Polizeibeamte vor Ort einen unkooperativen, aggressiven und offensichtlich alkoholisierten 32-Jährigen vor. Dieser lag zunächst auf dem Boden und hatte am ganzen Körper Platz- und Schürfwunden. Den bisherigen Erkenntnissen nach soll sich der Mann mit einer bislang unbekannten Personengruppe angelegt haben, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Aufgrund seines Verhaltens mussten die Polizisten dem 32-Jährigen Handschließen anlegen und ihn auf der Trage des Rettungsdienstes fixieren. Während der Fahrt und im Krankenhaus beleidigte und bedrohte der Mann Polizeibeamte, Rettungssanitäter, sowie eine Ärztin und einen Arzt fortlaufend mit unzähligen Kraftausdrücken. Die Ermittlungen dauern noch an.

