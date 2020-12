Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen (37/1512)

SpeyerSpeyer (ots)

15.12.2020, 13:42 Uhr

Leicht Verletzungen zog sich am Dienstag gegen 13:42 Uhr ein 34-jähriger Radfahrer aus Speyer bei einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße zu. Ein 57-jähriger Citroen-Fahrer aus Speyer übersah diesen, als er aus der Straße Am Heringsee nach rechts in die Hafenstraße einbog. Der Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg entlang der Hafenstaße in Richtung Auestraße. Durch den Kontakt mit dem Hinterrad des Radfahrers, kam dieser zu Sturz und zog sich eine Platzwunde im Gesichtsbereich zu. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 550EUR.

