Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Diebstahl von Tretboot - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Eingangshäuschen des Schönebürgstadions in der Schönebürgstraße konnten am Mittwoch gegen 9 Uhr mehrere Farbschmierereien festgestellt werden. Zwei Symbole wurden mit roter Farbe aufgesprüht. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Einbruch in leerstehendes Gebäude

In ein leerstehendes Gebäude in der Stauffenbergstraße wurde zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen eingebrochen. Der oder die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Gebäude wurden mehrere Fenster und eine Terrassentür geöffnet. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße kam es am Donnerstag um 09:10 Uhr zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Ein 68-jähriger Ford-Fahrer parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und prallte hierbei gegen ein in diesem Moment vorbeifahrenden Daimler-Benz einer 55-Jährigen.

Gaildorf: LKW streift Gebäude

Am Donnerstag um 10:30 Uhr bog ein 47-Jähriger mit seinem LKW mit Anhänger von der Hauptstraße in die Schönberger Straße ab. Da er aufgrund Gegenverkehrs äußerst rechts fahren musste, streifte er mit seinem Auflieger ein dortiges gebäudeeck und beschädigte dieses. Am Gebäude entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Schaden am LKW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Fichtenau: Diebstahl von Tretboot

Aus einem Gartengrundstück in der Buckenweiler Straße wurde zwischen Sonntag und Dienstag ein blau-weißes Tretboot der Marke Pelikan im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Das Tretboot ist ca. 300 x 200 Zentimeter groß und wiegt ungefähr 50 Kilogramm.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell