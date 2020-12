Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Polizei-Nachwuchswerbung in Zeiten der Pandemie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

Die Polizei Rheinland-Pfalz sucht Nachwuchs. Als attraktiver Arbeitgeber wirbt sie um geeignete junge Menschen, die Interesse am abwechslungsreichen Berufsbild bei der Polizei haben.

Als eine von vielen Maßnahmen bieten die Polizeidienststellen, so auch die Polizeiinspektion Schifferstadt, Schülerpraktika in Ferienzeiten an.

In Zeiten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kontakteinschränkungen konnten weniger Praktikumsgelegenheiten als sonst angeboten werden, das Praktikum in den Herbstferien musste gar ganz abgesagt werden.

Um sich bei den Praktikanten der Sommerferien in Erinnerung zu bringen und die Interessenten des ausgefallenen Herbstpraktikums vielleicht zu einem neuen Anlauf zu bewegen, lässt die PI Schifferstadt diesem Personenkreis ein kleines Weihnachtspräsent zukommen, in dem auch nochmals die Möglichkeiten und Wege einer Bewerbung für den Polizeiberuf dargelegt sind.

Andere Interessierte finden Informationen über den Polizeiberuf und eine Bewerbung unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Auf dieser Internetseite finden sich auch ein Hinweis auf den empfehlenswerten neuen Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz unter dem Titel "Polizei im Verhör". Junge PolizistInnen berichten dort aus ihrem abwechslungsreichen Alltag und informieren in der aktuellen dritten Folge über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell