POL-PDLU: Römerberg - Polizei ermittelt flüchtigen, betrunken Unfallverursacher dank Zeugenhinweisen (27/1612)

RömerbergRömerberg (ots)

16.12.2020, 15:48 Uhr

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallfluch leitete die Polizei am Mittwoch gegen einen 69-jährigen Römerberger ein. Dieser stieß beim Rangieren auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmitteldiscounters in der Lingenfelder Straße mit seinem Mercedes am Nachmittag gegen einen parkenden Golf. An diesem entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500EUR. Nach einer Inaugenscheinnahme des verursachten Schadens stieg der Verursacher in sein Fahrzeug und verließ den Parkplatz. Dank zweier aufmerksamer Zeuginnen, die die Polizei umgehend verständigten, konnte der Verantwortliche kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinem Fahrzeug befand sich ein korrespondierender Schaden. Da der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt.

