Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Weitere Betrugsanrufe (47/1412, 28/1512, 41/1612)

SpeyerSpeyer (ots)

14.12 -16.12.2020

Am Montag gegen 13:00 Uhr und am Dienstag gegen 13:32 Uhr bekamen ein 52-jähriger Mann aus Maikammer und 53-jähriger Mann aus Speyer Anrufe eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters. In beiden Fällen wurde vorgegeben, dass es mit dem PC der Angerufenen Probleme gebe, die man gemeinsam lösen könne. Während dem Speyerer die Betrugsmasche bekannt war und er das Gespräch umgehend beendete, gewährte der Mann aus Maikammer dem Fremden Zugriff auf seinen PC und teilte diesem Kreditkartendaten mit. Danach stellte er fest, dass über seine Kreditkarte unberechtigte Bestellungen bei einem Online-Anbieter getätigt wurden.

Eine 74-jährige Frau aus Speyer wurde am Mittwoch gegen 16:10 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der ihr mitteilte, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Da ihr die Betrugsmasche nicht bekannt war, teilte auch sie dem Anrufer ihre Bankdaten mit. Zu unberechtigten Abhebungen ist es aber bislang nicht gekommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals hinsichtlich Anrufen vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter und sog. Gewinnversprechen. Gehen Sie auf solche Anrufe nicht ein. Teilen Sie Fremden niemals ihre Bankdaten mit und lassen sie auch keinen Zugriff Fremder auf ihren PC zu. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn Sie derartige Anrufe oder E-Mails erhalten. Nähere Informationen zu diesem Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

