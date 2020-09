Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Tageswohnungseinbrecher erbeuten Bargeld und Uhr.

Lippe (ots)

Bargeld und eine Uhr erbeuteten Einbrecher, die am Dienstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der "Große Laue" eingedrungen sind. Zwischen zirka 16:15 Uhr und 20 Uhr brachen sie eine Tür des Hauses auf und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 mit.

