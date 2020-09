Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Garage entwendet.

Lippe (ots)

Aus einer offenen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Woldemarstraße entwendeten bislang Unbekannte Werkzeug. Was genau den Tätern dabei in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Einer der Diebe wurde Montagabend, zwischen 22:30 Uhr und 23:15 Uhr, gesehen. Der Täter war dunkel gekleidet und flüchtete in Richtung der Wotanstraße. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell