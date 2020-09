Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrer fährt einfach weiter - Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagvormittag befuhren zwei Kinder (12 und 15 Jahre alt) mit ihren Fahrrädern den Liemer Weg in Richtung des Isringhausen Rings. Der 12-Jährige fuhr dabei auf dem Gehweg. Der 15-Jährige nutzte den vorhandenen Radweg. Gegen 11:45 Uhr kam ihnen auf dem Radweg ein bislang unbekannter Fahrer eines Rennrades entgegen. Dieser fuhr relativ schnell, so dass der 15-Jährige ausweichen wollte. Dabei kam er auf Höhe eines Orthopädiegeschäfts zu Fall. Der 15-jährige Junge zog sich Prellungen an mehreren Körperteilen zu. Das Rad wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des Rennrades sah sich noch um, bog dann allerdings in die Straße Am Alten Fluss ein und verschwand. Der Fahrer trug einen rot-weißen Helm, eine Radler-Sonnenbrille, eine schwarze Radlerhose sowie ein Halstuch mit einem Totenkopfsymbol. Bei dem Rennrad soll es sich um ein rot-weißes E-Bike handeln. Ihre Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zur Identität des geflüchteten Radfahrers nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell