Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebe stehlen Kupferrohre.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lemgoer Straße, dass zurzeit kernsaniert wird. Aus dem Objekt stahlen sie neu verlegte Kupferrohre. Auch die alten Rohre, die hinter dem Haus gelagert wurden, nahmen die Täter mit. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

