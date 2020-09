Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in Wohnung

Lippe (ots)

Detmold (Heidenoldendorf) - Samstag zwischen 16:30 Uhr und 21:50 Uhr brachen unbekannte Täter das Fenster einer Parterrewohnung in Detmold an der Straße Am Heidenbach auf, wodurch sie ins Innere der Räume gelangten. Dort durchwühlten sie sämtliche Behältnisse und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

